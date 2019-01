Welser fechten bei EM und WM

WELS. Schöner Erfolg für die Florettfechter Alexander Hubner und Andreas Kalt vom Welser Fechtklub.

Sie qualifizierten sich für die U17-Europameisterschaft im Februar in Italien. Hubner gewann drei Mal in Folge die österreichische Jugendmeisterschaft. Kalt hat zudem das Ticket für die Weltmeisterschaft heuer in Polen gelöst. Er ist einer von drei Startern aus Österreich. Damit sind nach mehr als vier Jahrzehnten erstmals wieder Welser Sportler bei internationalen Fechtbewerben am Start.

Bei einem Turnier in Althofen (Kärnten) siegte Maximilian Hubner (U14), Georg Pecnik wurde Dritter, bei der U17 landete Kalt auf dem zweiten Platz.

