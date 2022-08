Welser entwickeln erneut Wohnprojekt in Wien

Der Welser Projektentwickler Consulting Company Immobilien (CC) startete vor wenigen Tagen mit einem weiteren Wohnprojekt in Wien, einem Neubau mit 40 Wohneinheiten im 22. Wiener Gemeindebezirk in der Nähe des Naherholungsgebiets Alte Donau. Mit dem neuen Projekt in der Erzherzog-Karl-Straße steigt die Zahl der Wohnungen, die das Unternehmen in der Bundeshauptstadt vermarktet, auf bereits 1500. "Unser erstes Projekt nördlich der Donau ist eine gute Ergänzung unseres Wien-Portfolios", betont CC-Geschäftsführer Florian Kammerstätter.

Im Vorjahr wurden 215 Wohneinheiten übergeben. In Fertigstellung befindet sich das Projekt TONIs in der Spallartgasse mit 305 Wohneinheiten, dort sind bereits alle Wohnungen verkauft.