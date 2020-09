Weihnachtswelt in Wels noch mit vielen Fragezeichen

Die Ankündigung von Graz, die Christkindlmärkte heuer mit Alkoholverbot und ohne Gastronomiestände durchzuführen, sorgt beim Welser Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair für Kopfschütteln. "Dann macht ein Adventmarkt keinen Sinn und es kann auch keiner erklären, warum ein paar Meter weiter in den Gastgärten konsumiert werden darf." Noch ist in Wels nicht entschieden, unter welchen Voraussetzungen die Welser Weihnachtswelt heuer über die Bühne gehen kann. Zeit lassen wollen sich die Verantwortlichen der Christkind GmbH für eine Entscheidung noch bis Mitte Oktober. Gestern gab es von der Regierung aber positive Signale, dass auch Weihnachtsmärkte unter Einhaltung von entsprechenden Auflagen möglich werden.

"Wir planen derzeit vier Varianten. Im besten Fall mit allem wie bisher, auch mit Fahrgeschäften, im Worst Case wird die Weihnachtswelt abgesagt. In diesem Fall würde der Eislaufplatz früher aufgebaut", sagt Jungreithmair. Eine Absage würde jedenfalls die Innenstadt-Kaufleute hart treffen, ist die Weihnachtswelt doch mit 900.0000 Besuchern ein wesentlicher Frequenz- und Umsatzbringer in der Adventzeit.

Unterdessen wird bereits intensiv an einem Covid-19-Sicherheitskonzept unter dem Motto "Welser Schutzengel" gearbeitet, etwa Desinfektionsmaßnahmen sowie strenge Hygienerichtlinien für die Punsch- und Glühweinhäferl, die keimfrei und nur mit Handschuhen an die Besucher ausgegeben werden. "Wenn die Leute in der Weihnachtswelt sind, sollen sich die Menschen sicher fühlen", betont Jungreithmair.

Durch die Absage vieler Adventmärkte in Deutschland gab es heuer sogar mehr Anfragen von Beschickern, die in Wels bei der Weihnachtswelt dabei sein wollen. Würde es während des Christkindlmarktes zu einem Lockdown kommen, würden die Marktstandler nicht auf den Kosten für die Standmiete sitzen bleiben.

Bälle abgesagt oder verschoben

Ausgetanzt hat es sich nicht nur beim Wiener Opernball, auch in Wels kommt es reihenweise zu Absagen und Verschiebungen.

Der für 6. Februar geplante Stadtball, der Höhepunkt der Welser Ballsaison, wird auf unbestimmte Zeit verschoben und soll je nach Entwicklung der Pandemie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Manfred Sams vom Ballkomitee des Welser "Ball des Sports" hat ebenfalls keine guten Nachrichten. "Wir haben unseren Ball bereits abgesagt und um eine Jahr verschoben." Absagen hagelt es auch bei weiteren Tanzveranstaltungen und Maturabällen. Von den 19 in der Ballsaison 2020/21 geplanten Bällen in der Stadthalle wurden bereits zwölf abgesagt und einer verschoben. Bei sechs Bällen haben die Veranstalter noch nicht entschieden, heißt es aus dem Magistrat.

Mehr zum Thema:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Opernball Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at