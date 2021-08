Überholmanöver endete mit erheblichem Sachschaden

Ein 17-jähriger Autofahrer hatte auf der Marchtrenkerstraße versucht, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, der just in diesem Moment einen Abbiegevorgang nach Links einleitete. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Wagen des Fahranfängers links über die Böschung schlitterte, gegen einen Zaun krachte und zuletzt zwei Pkws auf einem Firmenparkplatz touchierte.

Das Auto des zweiten Beteiligten, einem 50-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, kam einige Meter nach der Unfallstelle zum Stillstand. An allen Fahrzeugen sowie am Zaun entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei am Abend mit. Verletzt wurde niemand.