"Truck-Stop Hausruck" in Weibern offiziell eröffnet

Duschanlagen, ein Fitness-Parcours, Aufenthaltsbereiche mit der Möglichkeit, Essen aufzuwärmen, und 600 Quadratmeter Grünbereich: Der neue "Truck-Stop Hausruck" in Weibern ist besser ausgestattet als mancher Campingplatz. Gestern ging die Anlage, die künftig 112 Stellplätze ausschließlich für Lkw bietet, in Betrieb. "Wir wollen unseren Kunden Service bieten – gute Rastmöglichkeiten sind notwendig für einen sicheren Straßenverkehr", sagte Asfinag-Vorstandsdirektor Josef Fiala bei der offiziellen Eröffnung am Montag.

Die Anlage ist umstritten: Eine Weiberner Bürgerinitiative kritisierte die Flächenversiegelung und die Nähe zum Ortszentrum, das aufgrund der Autobahn ohnehin stark belastet sei.

Zur Schonung der unmittelbaren Anrainer hat die Asfinag deshalb Lärmschutzwände errichtet, eine davon schirmt auch die Nutzer des Parkplatzes vom Lärm der Autobahn ab. Ein ausgeklügeltes System soll eine effiziente Flächennutzung ermöglichen: Beim "Kolonnenparken" geben die Lkw-Fahrer bereits bei der Einfahrt an einem Display die ungefähre Parkdauer an.

Vorbild für neue Projekte

Anschließend werden sie Parkplätzen zugeordnet, auf denen vier Lkw direkt hintereinander stehen, auch seitlich sind sie dicht an dicht geparkt. Die Fahrzeuge auf den mittleren beiden Plätzen sind sozusagen "zugeparkt". Die Flächen werden gemäß der angegebenen Abfahrtszeiten vergeben, sodass die Fahrer am Morgen ungestört nacheinander ausfahren können. "Durch das Kolonnenparken können hier rund 50 Prozent mehr Lkw parken als auf der gleichen Fläche mit normalem Parksystem", sagte Fiala. Künftig soll das System bei weiteren Asfinag-Parkplätzen zur Anwendung kommen.

Generell dient der Weiberner Rastplatz, der 19 Millionen Euro gekostet hat, als Vorbild für neue Projekte. 1000 weitere Parkplätze plant die Asfinag mittelfristig in ganz Österreich, der Standort Weibern wurde wegen des hohen Bedarfs entlang der A8 gewählt.

Neben Annehmlichkeiten für die Fahrer bietet der Parkplatz auch zehn Ladestationen für E-Lkw. "Noch ist der Anteil dieser Fahrzeuge gering, aber in Zukunft werden sie immer wichtiger", sagte Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl. Die Anlage selbst erzeugt mit PV-Modulen ausreichend Strom, um sich über das Jahr gesehen vollständig selbst zu versorgen – die Ladestationen sind in dieser Rechnung allerdings ausgenommen.

Lob gibt es auch von Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP): "Mit dieser neuen, modernen Infrastruktur wird eine wichtige Voraussetzung für Erholungsphasen und damit für die Stärkung der Verkehrssicherheit geschaffen."

