Tourismusprojekte in Wels-Land ausgezeichnet

Acht Start-ups aus dem neuen oö. Pilotprojekt "Tourismus-Inkubator" wurden im Schlosshotel Mondsee von Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) ausgezeichnet, darunter auch zwei aus dem Bezirk Wels-Land:

Das Start-up "Check-in Jack" in Gunskirchen möchte der erste Anbieter in Europa beziehungsweise weltweit sein, der einem Hotel ein komplettes, einheitliches Verwaltungssystem anbieten kann – vom Reservierungssystem über das Self-Check-in-Terminal bis zum elektronischen Schließsystem.

Hinter dem Projekt stehen Willi Sickinger, Hannes Kriegner, Johann Dämon-Pflaum, Bernhard Obernberger und Ronald Bühl. "Derzeit braucht man als Hotelbetreiber dazu verschiedene Firmen und weiß im Problemfall nie, bei wem man eine Störung melden soll", sagen die Gründer. Das System wird bereits von vier Betrieben erfolgreich eingesetzt: von der eee-hotel-Gruppe in Gunskirchen, Graz und Ansfelden sowie im Motel Schlafraum in Schlüßlberg.

Ausgezeichnet wurde auch die Dorfladenbox mit Firmensitz in Weißkirchen an der Traun. Die grünen Dorfladenboxen stehen als Selbstbedienungsläden in Urlaubsregionen.

"Sie sind das kulinarische Souvenirgeschäft für die Gäste der Region", sagen die Geschäftsführer Johannes Fischerleitner, Thomas Fellinger und Patrick Schoyswohl. Die regionalen kulinarischen Köstlichkeiten sind darin mittels App sowohl für die Touristen vor Ort als auch für die Fans zu Hause online zu kaufen. Die Verkaufsboxen bringen das kulinarische Oberösterreich somit nach Hause auf den Tisch – egal wohin. Infos auch auf jack-in.at und dorfladenbox.com