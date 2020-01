SPÖ stellt sich vor den FC Wels

SPÖ-Vizebürgermeisterin und FC-Wels-Präsidentin Silvia Huber kritisiert, dass bei den Verhandlungen um die Stadionnutzung Druck auf ihren Verein ausgeübt worden sei: "Dem FC Wels wurde vor Weihnachten eine Kündigung übermittelt, die noch am selben Tag zurückgenommen wurde." Huber und SPÖ-Vorsitzender Klaus Schinninger plädieren für einen fairen Umgang mit dem FC Wels und hoffen auf den Fortbestand beider Welser Regionalligisten. Wie mehrmals berichtet, peilt WSC Hertha den Aufstieg in die zweite Bundesliga an und benötigt dazu ein Nutzungsrecht für die Huber-Arena in Wimpassing, der sportlichen Heimstätte des FC Wels. Sportreferent und Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) wehrt sich gegen Hubers Behauptung, er habe den Verein kündigen wollen: "Das war ein Formalakt, um die nötige Zeit für Verhandlungen zu gewinnen."

