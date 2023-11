Neues Ärzte- und Therapiezentrum für Alkoven um 3,5 Millionen Euro

Die Raiffeisenbank Region Eferding als Bauherr lud zum offiziellen Spatenstich. "Wir investieren rund 3,5 Millionen Euro in das Gebäude in nachhaltiger Bauweise und wollen der Region etwas zurückgeben", sagte Christian Schönhuber, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Region Eferding. Investiert hat die Regionalbank unter anderem bereits in Gesundheitszentren in Eferding, Hartkirchen und St. Marienkirchen. Solche Projekte seien nicht immer die ertragreichsten, aber wichtig für die Menschen in der Region, betonte Schönhuber.

Nach der Pensionierung von Allgemeinmediziner Herbert Hörtenhuber wird auch der Erhalt einer hausärztlichen Praxis gesichert. Bekannt geben wollte man gestern die Namen der (Fach-)Ärzte und Therapeuten, die in das Humanum mit 820 m² Nutzfläche einziehen werden, allerdings noch nicht – aufgrund von laufenden Verhandlungen und noch bestehenden Dienstverhältnissen. Ein Allgemeinmediziner, der im Gespräch war, ist wieder abgesprungen. Die Räumlichkeiten im ersten und zweiten Obergeschoß sind aber bereits vergeben.

Bürgermeisterin Monika Weberberger-Rainer (SP) freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit der Beteiligten. "Seit ich politisch tätig bin, war die Nachfolge für unsere Hausärzte Aumayr und Hörtenhuber immer ein Thema."

Errichtet wird das Gesundheitszentrum direkt an der Eferdinger Straße neben der örtlichen Raiffeisenbank. Grundeigentümer ist die Familie Hörtenhuber, die einen Baurechtsvertrag abschloss.

Entworfen hat den Bau Architekt Georg Kraus. "Im Namen Humanum stecken Menschlichkeit und Fürsorge. Mir ist wichtig, dass sich Patienten, Ärzte und Therapeuten gut aufgehoben fühlen", sagte Kraus. Bei der Farbgebung setzt er als Akzent zum Naturholz auf eine lachsrote Metallverkleidung, die die Verletzlichkeit des Menschen symbolisieren soll.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

