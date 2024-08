Nach Unfall in Waizenkirchen: Flüchtigen Lenker gefunden

Bei dem Unfall wurden zwei Jugendliche, die auf einem Motorfahrrad hinter dem Pkw gefahren waren, verletzt. Der Autolenker war jedoch nicht stehengeblieben und war nach dem Unfall Richtung Eferding weitergefahren.

Durch den medialen Zeugenaufruf konnte der Fahrer gefunden werden. Am 9. August sah ihn ein Polizist gegen 6.40 Uhr im Marktzentrum von Waizenkirchen. Der 54-Jährige aus Waizenkirchen bestritt zuerst die Beteiligung am Unfall, obwohl auf seinem Pkw Spuren davon zu sehen waren. Schließlich gab er zu, zum Unfallzeitpunkt auf der B129 gefahren zu sein. Eine Beteiligung habe er aber nicht bemerkt. Ein Alkomattest am Freitag gegen 10 Uhr war positiv, er hatte knapp 2 Promille.

