"Die Ukrainer in Österreich können Brücken für den Wiederaufbau bauen"

WELS. Bei der Pressekonferenz im Büro von Stadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne) im Welser Rathaus drang am Faschingsdienstag Musik von der Feier auf dem Stadtplatz durch die Fenster. Darauf angesprochen, sagte Vasyl Khymynets, dass ihn das nachdenklich stimme: "Einerseits ist es gut, dass hier Frieden herrscht. Ich wünsche keinem das, was die Ukrainer derzeit erleben. Andererseits muss ich an den schrecklichen Krieg denken, der einige Hundert Kilometer entfernt tobt."

Der Botschafter der Ukraine in Österreich war gestern auf Einladung von Rammerstorfer und Stefan Haböck vom Institut der Regionen Europas (IRE) in Wels. Neben einem Gespräch mit Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und einer Diskussionsveranstaltung am Abend gab es auch einen Medientermin, bei dem Khymynets über die aktuelle weltpolitische Lage und die Situation der Ukrainer in Österreich sprach. "Wir wollen kurz nach dem Jahrestag des Beginns der Vollinvasion die Situation in der Ukraine und der Ukrainer in Österreich wieder in Erinnerung rufen", sagte Rammerstorfer.

Hoffnung auf Heimkehrer

Er sei sehr froh, dass seine Landsleute so freundlich in Österreich aufgenommen worden seien, sagte der Diplomat: "Schon zu Beginn gab es eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft, die noch immer anhält." Er sei als Botschafter auch viel abseits von Wien unterwegs, um mit Ukrainern und Österreichern zu sprechen. "Die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind sehr positiv. Die Ukrainer werden als Europäer, als fleißig und gut ausgebildet wahrgenommen. Ich habe nichts Schlechtes gehört."

Langfristig hoffe der ukrainische Staat, dass viele der Geflüchteten wieder heimkehren würden. "Dafür müssen wir die richtigen Bedingungen schaffen. Denn die Ukrainer, die sich in Österreich vielleicht sogar weitergebildet und ein Verständnis für die Sichtweise der Österreicher entwickelt haben, können wertvolle Hilfe beim Wiederaufbau leisten." Die Kontakte, die die Schutzsuchenden hierzulande geknüpft haben, könnten in Zukunft also hilfreich sein. "Die Ukrainer in Österreich können sozusagen Brücken für den Wiederaufbau bauen", sagte Khymynets.

"Europa hat genau zugehört"

Keine beteiligte Partei wolle so dringend den Frieden wie die Ukraine, sagte der Diplomat: "Aber der Schlüssel dazu liegt im Kreml in Moskau. Die russische Propaganda versucht derzeit eine Täter-Opfer-Umkehr. Aber Russland könnte jederzeit seine Soldaten abziehen." Doch an einem Frieden sei Putin nicht interessiert.

Die jüngsten diplomatischen Verwerfungen mit den USA und das Einfrieren der Hilfsleistungen wollte Khymynets nicht direkt kommentieren: "Aber Europa hat sehr genau zugehört. Die jüngsten Entwicklungen müssen die Europäer zu konkreten Handlungen ermutigen." Es sei aber entscheidend, die diplomatischen Bemühungen aufrechtzuerhalten: "Ich und meine Kollegen arbeiten mit Diplomaten aus der ganzen Welt an gemeinsamen Zielen und Prioritäten."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer