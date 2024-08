Jugendliche verletzt: Suche nach Lenker

Ein 17-Jähriger, der auf einem Motorfahrrad unterwegs war, und seine 15-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt. Der Autolenker hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Eferding fort. Er wird als 60-jähriger Mann mit langem weißen Vollbart beschrieben. Er fuhr in einem grauen BMW, vermutlich X3 oder X5.

Hinweise an die PI Peuerbach: 059133-4236.

