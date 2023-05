MusikfestiWels am 14. und 15. Juli mit Tributeshows

Am Freitag, 14. Juli, kommen bei der Tributeshow Fans der Musik von Queen, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Dua Lipa und vielen mehr auf ihre Kosten. Der Konzertabend am Samstag startet mit der Falco-forever-Show und dem einzig von Falcos Mutter autorisierten Falco-Darsteller Michael Patrick Simoner. Danach folgt eine explosive Hommage an die Rock-Metal-Band Linkin Park. Und zum Abschluss verkörpert Koffi Missah aus London den "King of Pop" Michael Jackson.

