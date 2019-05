Mehr Körperverletzungen, weniger Einbrüche in Wels

Ich bin schon gespannt, ob es sich positiv auswirkt, wenn hunderte Polizeischüler in Wels sind! Hoffe, die haben alle Uniform, damit die Polizei in Wels endlich wieder sichtbar wird!



Und eine Quote von knapp über 60 Prozent als Erfolg zu verkaufen, ist eher beschämend!



In der Schule wäre das gerade ein "Genügend"! Auch darf angemerkt werden, dass wahrscheinlich 50 Prozent der Fälle bereits geklärt sind, bevor die Polizei überhaupt vor Ort ist.



Dies relativiert die Zahlen!