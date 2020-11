Medaillenregen für WTV-Turner

Riesenerfolg für den ehemaligen WTV-Turner Ricardo Rudy bei den Staatsmeisterschaften der Kunstturner in Egg in Vorarlberg: Der gebürtige Welser erkämpfte sich Gold am Pauschenpferd und am Sprung, Silber am Boden, Bronze an den Ringen und den dritten Platz im Mehrkampf. Gemeinsam mit vier oberösterreichischen Turnkollegen holte er sich zusätzlich den Vizestaatsmeistertitel im Teambewerb. Er hat sich damit nun endgültig für die im Dezember in der Türkei stattfindende Europameisterschaft qualifiziert.

Der Turner absolvierte nach seinen Anfängen im WTV das BORG für Leistungssportler in Linz. Mittlerweile trainiert der Architekturstudent rund 25 Stunden pro Woche mit dem Nationalteam unter dem Nationaltrainer Petr Koudela in Innsbruck.