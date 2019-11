Marchtrenker Faschingsgilde setzt um, wovon Stadtchef Mahr noch träumt

Malau, Malau! Hinter jedem Scherz verbirgt sich ein Funken Wahrheit. So gesehen plant Paul Mahr tatsächlich Holzhausens Eingemeindung. Denn Marchtrenks Stadtoberhaupt lässt öffentlich wenig Gelegenheiten aus, davon zu sprechen.

Ob das realisiert wird, bleibt offen. Dass Marchtrenker über den Tellerrand hinausblicken, ist hingegen gewiss, die Faschingsgilde mit Präsident Willi Lehner zeigt’s vor: Wilma und Gerhard Wiesmeier vom Holzhausner Bio-Obsthof sind das neue Prinzenpaar, das am Samstag, 16. November, seine Amtszeit beginnt. „Wir machen die Grenzen auf“, scherzt Zeremonienmeister Martin Wiesinger.

Die Inthronisierungsfeier vor dem Stadtamt beginnt um 10.30 Uhr. „Die Ortstafel ,Holzhausen, Ortsteil Marchtrenk‘ wird es sicher geben“, kündigt Lehner vor der Presse an. Im Jänner und Februar sind wieder acht Faschingssitzungen im Veranstaltungszentrum TRENK.S geplant. Der Kartenverkauf beginnt am Samstag, 23. November, im Full House (ab 15 Uhr). Interessierte können ab 9 Uhr Reservierungsnummern lösen – für die Reihung des Verkaufs am Nachmittag.

Karten für zwei Sitzungen können telefonisch reserviert werden: 11. und 12. November (18.30 bis 21 Uhr); 0676/ 70 92 184 für die Show am 26. Jänner; 0676 / 41 69 772 für den 30. Jänner.

Das Motto der kurzweiligen Unterhaltung lässt sich Lehner nicht entlocken, er sagt: „Roter Faden ist West und Ost – weltweit liefern ja genügend Narrische Themen, und – regional gedacht – Most.“

Die Marchtrenker Gilde hat 130 Mitglieder, viele 25- bis 30-Jährige sind neu dazugekommen, die Zukunft ist damit gesichert.

Welser sind ihrer Zeit voraus

Der Schelmenrat feiert bereits vor dem 11.11. Die neue Kanzlerin Anna Wippl übernimmt am Samstag, 9. November, um 10.10 Uhr von Bürgermeister Andreas Rabl die Rathausschlüssel. Dann sind alle eingeladen, um 11.11 Uhr in der Schmidtgasse die Quadrille zu tanzen – Walla, Walla!

Efasching feiert am 11. 11.

Gemeindefusion hin oder her! Stadtoberhaupt Severin Mair muss am 11. November um 18.18 Uhr den Gauklern seinen Rathaus-Schlüssel übergeben. Dann übernimmt die närrische Gesellschaft für vier Monate die Regentschaft in Efasching.

Beim Narrenwecken sind Prinzessin Karin I., die reitende Dekoqueen vom Möbelhandel und Prinz Hugo I., der elektrisierende Schachmeister vom Kärntnerlandl dabei. Ihre Amtszeit geht zu Ende, das neue Prinzenpaar wird dann auf dem Stadtplatz vor die Gauklerland-Bewohner treten.

Die Kinder-, Jugend- und Prinzengarde tanzt auf, die Stadtkapelle musiziert und fürs leibliche Wohl kümmert sich Fleischer Sepp Jungmaier und sein Team. (müf)