Kinderarmut hat sich durch die Pandemie verschärft

In Wels sind es rund 2600 Kinder. Darauf macht heute die Volkshilfe Wels-Kirchdorf bei einem Aktionstag in Wels (ab 10 Uhr, Stadtplatz, Eingang Fuzo) aufmerksam.

Gestern präsentierte Erich Fenninger, Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich, in Wels das Modell der Kindergrundsicherung. Bei einem Projekt, das wissenschaftlich begleitet wurde, wurden in den vergangenen zwei Jahren 23 Kinder mit einer Grundsicherung von durchschnittlich 300 Euro monatlich unterstützt. Mit deutlich positiven Effekten, wie Fenninger betonte. "So haben wir gesehen, dass die Kinder weniger krank waren, weniger unter Bauch- und Kopfschmerzen litten. Die Fehlzeiten in den Schulen waren geringer. Die Kinder gingen mehr aus sich heraus und konnten wieder lächeln, weil Wohnung und Essen gesichert waren", sagte Fenninger.

Die Eltern der Kinder, die unterstützt wurden, lebten etwa von der Sozialhilfe, waren arbeitslos, schwer erkrankt oder prekär beschäftigt. Einige Kinder bezeichneten etwa die letzten Tage des Monats als "Toastbrotzeit", da bei den Eltern das Geld für anderes Essen nicht mehr reicht.

Petition gestartet

Mit dem Modell der Kindergrundsicherung wolle man gleiche Chancen für alle Kinder schaffen und Druck aus den Familien nehmen, so Petra Wimmer, stv. Vorsitzende der Volkshilfe Wels-Kirchdorf und SPÖ-Familiensprecherin im Parlament: "Das Minimum sind dabei 200 Euro monatlich anstelle der Familienbeihilfe, die jedes Kind bekommen würde. Danach wird nach Einkommen gestaffelt mit einem Maximum von 625 Euro pro Kind." Für die Kindergrundsicherung wurde auch eine Petition gestartet (kinderarmut-abschaffen.at). Laut Fenninger würde diese rund 600 Millionen Euro kosten, was für eines der reichsten Länder der Welt leistbar wäre.

Die Corona-Pandemie hat das Problem der Kinderarmut in Österreich weiter verschärft. Doppelt so viele armutsbetroffene Eltern wie noch im vergangenen Sommer haben bei einer Umfrage die Lebensqualität ihrer Kinder nach rund einem Jahr Pandemie mit einem "Nicht Genügend" bewertet. Jede fünfte Mutter oder Vater sieht die Lage der eigenen Kinder derart negativ. (krai)