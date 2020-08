Investieren trotz Krise: Neue Betriebe an der Umfahrung in Eferding

Die Zahl der neuen Betriebe im Eferdinger Gewerbegebiet an der Umfahrung wächst, trotz Corona-Krise. Drei weitere Unternehmen stehen derzeit in den Startlöchern. Gerade fertiggestellt hat der Poolhersteller Ipor sein neues Bürogebäude samt Ausstellungsgelände und Produktionshalle. Im September startet Gartner Türen aus Vorderweißenbach mit dem Bau eines zweiten Standortes samt Schauraum und im Jänner nächsten Jahres beginnt das Trauner 60-Mitarbeiter-Unternehmen GEG Elektroanlagen mit dem Bau der neuen Firmenzentrale in Eferding.

Starke Nachfrage nach Pools

Das eigene Schwimmbad im Garten ist im Trend, nicht erst seit der Corona-Krise. Diese hat die Nachfrage aber bei den Poolbauern weiter verstärkt. Auch bei Ipor sind die Auftragsbücher voll. Vor einem Jahr wurde aufgrund der großen Nachfrage mit dem Neubau auf dem 7000 m² großem Areal direkt neben der Umfahrung begonnen. Im vorherigen Standort in Fraham waren Büroräume und Fertigung getrennt voneinander situiert. "Auch die optimale Verkehrsanbindung war ein wichtiger Aspekt für den Neubau", sagt Geschäftsführer Georg Ritzberger. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 19 Mitarbeiter, zusätzliche Arbeitsplätze für Fachkräfte werden entstehen.

Von Traun nach Eferding übersiedelt GEG Ende 2021. Bild: arinco

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Ipor errichtet GEG Elektroanlagen, die zur Stern-&-Hafferl-Unternehmensgruppe gehört, die neue Firmenzentrale. Die rund 60 Mitarbeiter werden voraussichtlich Ende 2021 von Traun nach Eferding übersiedeln können. Investiert werden rund 2,5 Millionen Euro. Auch GEG ist gut durch die Krise gekommen. "Die Kurzarbeit haben wir bereits nach drei Wochen wieder beendet, wir sind gut ausgelastet", sagt Daniel Allerstorfer, Geschäftsführender Gesellschafter. Der Spezialist für Elektroinstallationen und Elektrotechnik arbeitet für Industrie- und Gewerbekunden und ist auch im Wohnbau tätig. Für den Standort in Eferding sprach auch die verkehrsgünstige Lage für die Mitarbeiter. "Wir haben 25 Mitarbeiter aus dem Mühlviertel und viele aus dem Raum Wels-Marchtrenk, Eferding liegt da ideal in der Mitte", sagt Allerstorfer.

Investition von 2,5 Millionen

Ebenfalls eine rund 2,5-Millionen Euro-Investition plant Patrick Lockinger, Geschäftsführer von Gartner Türen aus Vorderweißenbach. Der Mühlviertler Handels- und Montagebetrieb für Türen, Brandschutztüren, Treppen und Böden beschäftigt derzeit acht Mitarbeiter und will mit dem zusätzlichen Standort auf 20 Mitarbeiter aufstocken. "Das Mühlviertel decken wir gut ab, jetzt wollen wir über die Donau und unser Gebiet erweitern", sagt Lockinger, der 2017 den Betrieb von seinem Schwiegervater übernommen hat.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at