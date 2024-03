In Wels entsteht Lebenshilfe-Werkstätte mit Shop und Café

Die neue Lebenshilfe-Werkstätte in der Neustadt ist Anfang April bezugsfertig. Dann können die Bewohner mit intellektueller Beeinträchtigung, die derzeit in einem Ausweichquartier in Thalheim betreut werden, in ihre neue Arbeitsstätte in der Gabelsbergerstraße übersiedeln. Bei einem Lokalaugenschein machten sie sich vor Kurzem ein erstes Bild.

Herzstück der neuen Werkstätte wird ab Juni ein Shop mit Produkten von den Lebenshilfe-Werkstätten in Wels mit einem kleinen Café mit acht Sitzplätzen. "Das Café soll ein Ort der Begegnung werden, in dem Menschen ohne Bezug zu Menschen mit Beeinträchtigung mit unseren Beschäftigten in Begegnung treten können", sagt Werkstättenleiter Peter Martin. Es entstehen vier bis sechs zusätzliche Arbeitsplätze. Der Platz vor dem Café kann als "Mini-Gastgarten" zum Kaffeegenuss im Freien genutzt werden. Neben dem Shop mit Café sowie den Arbeitsräumen für die Keramikgruppe und die Erledigung von Auftragsarbeiten für Unternehmen bekommt die neue Werkstätte einen Garten, Therapieräume und einen Pflegebereich. Damit können auch Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf in der Werkstätte tätig sein.

