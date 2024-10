Hospizbewegung feierte mit 200 Gästen

In ihrer Begrüßungsrede betonte die langjährige Obfrau Christine Eckmayr die Bedeutung der professionellen Hospiz- und Palliativpflege, die Menschen am Lebensende und im fortgeschrittenen Stadium einer unheilbaren Erkrankung Lebensqualität schenke. "Wir werden uns auch weiterhin engagieren, damit die schwierige Situation der Vorbereitung auf das Sterben zu Hause bewältigbar ist und Angehörige die Zeit des Abschiednehmens über den Tod hinaus als wichtig und wertvoll erleben können."

Eckmayr nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen Unterstützern der Hospizbewegung in den vergangenen 25 Jahren zu bedanken, insbesondere bei Franz Doblhofer, der mit einer Gruppe engagierter Vertreter von Serviceclubs Pionierarbeit für den Verein geleistet hat. Während der Feierstunde wurden neun Ehrenamtliche ausgezeichnet. Gemeinderätin Sandra Wohlschlager überreichte Humanitätsmedaillen der Stadt Wels in Gold an Doris Fasthuber, Ilse Keller, Uschi Haberl, Michaela Hüthmayr, Pauline Trausner und Maria Thallinger sowie in Bronze an Alois Jaburek, Christine Gatterbauer und Hannelore Buchegger.

Ein Highlight des Abends war der Auftritt von Katharina Grabner-Hayden, die das Publikum auf eine satirische Reise zwischen Diesseits und Jenseits mitnahm.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger