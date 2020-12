Höchststand bei der Zahl der Intensivpatienten

Die Corona-Neuinfektionen gehen endlich zurück, aber die Lage in den Spitälern bleibt weiter angespannt. So auch im Klinikum Wels-Grieskirchen. Mit Stand Mittwoch wurden 123 Covid-19-Patienten in den beiden Standorten behandelt, 26 von ihnen auf der Intensivstation.

"Die Zahl der Intensivpatienten ist auf dem Höchststand, die Zahl aller stationären Patienten ist aber rückläufig", sagt Klinikumssprecherin Kerstin Pindeus auf OÖN-Anfrage. 98 Covid-Patienten werden derzeit im Welser Klinikum versorgt, 23 Intensivbetten sind mit Covid-Erkrankten belegt. Im Krankenhaus in Grieskirchen werden 25 Patienten behandelt, drei davon liegen auf der Intensivstation.

Am Montag starb im Klinikum ein 54-jähriger Welser an Covid, der keine internistischen Vorerkrankungen hatte.