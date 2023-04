Heimsieg für Gallspacher beim Helfi-Bewerb

In Grieskirchen fand der Bewerb heuer in der VS Gallspach statt. Einen Vormittag lang stellten die Kinder in insgesamt 12 Gruppen bei 28 Theoriefragen und neun Praxisstationen ihr Wissen und Können unter Beweis. Themen waren unter anderem Vergiftungen, starke Blutungen und Bewusstlosigkeit.

Die Gallspacher holten sich nicht nur den ersten Platz und qualifizierten sich für den Landesbewerb, sondern schafften auch den zweiten Platz. An die VS Taufkirchen gingen der dritte und vierte Platz.

