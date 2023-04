"Hartrium" belebt Leerstand im Dorf

Aus einem ehemaligen Lebensmittelmarkt und Leerstand entstand mit dem "Hartrium – Leben im Dorf" in Hartkirchen ein Gemeinschaftszentrum für Jung und Alt. Dort gibt es einen kleinen Dorfladen mit Lebensmitteln und Kunsthandwerk aus der Region, eine Caféecke, eine Bücherlounge- und Ludothek (Spielesammlung), eine Galerie für heimische Künstler, einen Seminarraum und einen Vintage-Shop. Einmal im Monat wird ein Kinofilm gezeigt, die Senioren treffen sich jeden Freitag zu einem Spielenachmittag, für Kinder gibt es Bastelworkshops. Yoga wird genauso angeboten wie zuletzt ein Spinnkurs, freies Singen, Vorträge und vieles mehr.

Nach den ersten drei Monaten zieht Gudrun Neuhuber, eine der Initiatorinnen, eine erste positive Bilanz. "Es läuft gut, die Vielfalt macht es bei uns aus, unterschiedliche Bevölkerungs- und Altersgruppen sollen bei uns zusammenkommen können", sagt Neuhuber. "Wichtig war uns auch, Einsamkeit entgegenzuwirken."

Im Hartrium sind alle per Du, die Einrichtung ist so gestaltet, dass man sich fast zusammensetzen muss, beispielsweise an drei großen ovalen Tischen oder auf der Couch in der Leselounge. "Wir wollen damit Hemmschwellen abbauen", sagt Neuhuber.

Möglich wurde das "Hartrium" durch eine Anschubfinanzierung der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen und eine LEADER-Förderung. Der laufende Betrieb wird durch freiwillige Spenden bei den Eigenveranstaltungen und durch Nutzungsgebühren von Veranstaltern, die im Hartrium Kurse anbieten, finanziert. Außerdem gehen 15 Prozent der Einnahmen aus dem Laden und der Galerie an den Verein, der derzeit rund 70 Mitglieder hat. Rund 20 Personen arbeiten aktiv im Verein mit.

Das Konzept stieß sogar schon über die Grenzen hinaus auf Interesse. So war bereits eine Erasmus-Delegation mit Vertretern mehrerer EU-Länder zu Gast in Hartkirchen.

Geöffnet ist das Hartrium viermal in der Woche – Donnerstag- und Freitagnachmittag sowie Samstag- und Sonntagvormittag.

Die Eröffnungsfeier findet am Freitag, 14. April ab 10 Uhr mit einem Festakt statt, ab 14 Uhr gibt es ein Kinderprogramm, um 16 Uhr steht eine Modenschau auf dem Programm, am Abend spielt die Band "Schräglog".

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

