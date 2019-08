Hartkirchen: Mofa-Lenker stürzte bei Ausweichmanöver

In den Abendstunden geriet ein Pkw-Lenker auf der Poxhamer Gemeindestraße in Richtung Hilkering auf die Fahrbahnmitte. In einer unübersichtlichen Kurve bemerkte der Pkw-Fahrer den entgegenkommenden 39-Jährigen nicht. Der Mofa-Lenker musste nach rechts ausweichen, verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.