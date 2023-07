Guschlbauer erhöht Löhne um 15 Prozent

Der Backwaren-Spezialist Guschlbauer aus Waizenkirchen, der mit seinen Produkten viele Handelsketten beliefert, wird ab Juli den rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 15-prozentige Lohnerhöhung auszahlen. Der Backprofi will mit diesem außergewöhnlichen Schritt das bestehende Personal an das Unternehmen binden und neue Mitarbeiter gewinnen. "Die Menschen müssen die höheren Lebenshaltungskosten schon jetzt bewältigen. Wir wollen unser Team dabei möglichst rasch unterstützen", sagt Firmenchef Robert Guschlbauer. Außerdem leide gerade seine Branche unter dem Image niedriger Löhne. "Dem wollen wir aktiv entgegenwirken."

Voraussetzung für diese außergewöhnliche Aktion sei natürlich eine entsprechend gute wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. So konnte im ersten Halbjahr 2023 wieder das Vor-Corona-Niveau von 2019 erreicht werden. An Land ziehen konnte das Unternehmen mit 30 Millionen Euro Jahresumsatz heuer einen Großauftrag in Deutschland: Neun Millionen Franzbrötchen, ein Hamburger Traditionsgebäck mit Zimt und Zucker, werden für den deutschen Handel produziert.

