Gunskirchener Unternehmen expandiert nach Deutschland

Mit einer Übernahme expandiert die Firma Aigner aus Gunskirchen nach Bayern. Das Unternehmen, das auf Luftreinigung am Arbeitsplatz und bei Fertigungsprozessen spezialisiert ist, übernimmt den Anlagenbauer MKG Lufttechnik in Augsburg. Damit wird das Angebot der oberösterreichischen Firma um die Bereiche Heizen und Kühlen erweitert.

Der Schritt über die Grenze sei schon länger geplant gewesen und jetzt durch die Übernahme umgesetzt worden, sagt Helmut Kraus, Geschäftsführer bei Aigner: "Mit der Übernahme der MKG Lufttechnik stärken wir unsere Position als regionaler Anbieter."

Die geografische Lage von Augsburg sei strategisch sehr gut, sagt Kraus: "Der Standort bietet für uns ein riesiges Entwicklungspotenzial für Lösungen für die produzierende Industrie rund um Stuttgart und München."

Zu den 60 Mitarbeitern in Österreich kommen 15 weitere in Deutschland. An beiden Standorten sollen neue "Kompetenzzentren" entstehen, an denen individuelle Beratung zum erweiterten Leistungssortiment geboten werden soll.

