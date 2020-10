Grieskirchner Rathaus-Café hat eine neue Chefin

Mehr als 30 Jahre betrieben Franz und Erika Ganglmayr das "Rathaus-Café" am Stadtplatz. Die Sorge, dass ihr Lebenswerk nicht weitergeführt wird, haben die beiden seit wenigen Tagen nicht mehr: Konditorin Alexandra von Call übernimmt mit 1. November den Traditionsbetrieb in Grieskirchen als neue Inhaberin und Geschäftsführerin.

Von Call betreibt in Wels die Café-Konditorei Trenovski, die sie vor zwei Jahren von ihrem Vater übernommen hat. "Ich bin so gerne in Grieskirchen und wollte immer schon ein zusätzliches Kaffeehaus leiten", sagt die neue Ganglmayr-Chefin. Die Wiedereröffnung des Cafés steigt voraussichtlich am 1. November. Das Lokal soll trotz Umbauarbeiten wiedererkennbar sein. Von Call: "Die Menschen brauchen etwas Vertrautes."