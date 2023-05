Fusion wider Willen: Widerstand in den Welser HAK formiert sich

Noch ist das letzte Wort in der Zusammenlegung der Welser Handelsakademien nicht gesprochen – zumindest wenn es nach deren Schülern und Professoren geht. Die Schülervertreter beider Schulen, der HAK 1 und 2, überreichten gestern dem Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) am Stadtplatz vor 200 ihrer Schulkameraden der dritten und vierten Klassen eine Petition. In dieser fordern sie ein Ende der Zusammenlegungspläne – oder zumindest einen besseren Informationsaustausch der Bildungsdirektion mit Lehrern, Eltern und Schülerschaft. Dazu hatten sich die Schülervertretungen beider Schulen zusammengetan und innerhalb von zwei Tagen 600 Unterschriften gesammelt. "Wir wollen nicht, dass diese Fusion kommt", sagt Rahel Fürlinger, Schülersprecherin der HAK 1.

Schüler bisher nicht informiert

Wie die OÖN berichteten, hatte die Bildungsdirektion Oberösterreich am Mittwoch auf Anfrage bestätigt, dass die Schulen ab dem Schuljahr 2024/2025 sukzessive zusammengelegt werden sollen. Ziel sei es, dass die Schulen, die schon jetzt in einem Gebäude untergebracht sind, Synergien nutzen würden und sich die Unterrichtsqualität weiter verbessere.

Die Lehrkörper beider Schulen würden vollständig erhalten bleiben. Die Schüler, die bereits im Herbst starten, und jene, die die Schulen derzeit besuchen, könnten ihre gewählten Schwerpunkte bis zur Matura abschließen. In die Schulautonomie werde nicht eingegriffen, die fusionierte HAK könne weiterhin über ihre Schulschwerpunkte entscheiden.

Die Schüler befürchten jedoch, dass die neue Schule mit 1200 Schülern zu unpersönlich werde. Außerdem seien sie nicht in den Prozess eingebunden gewesen – tatsächlich gab es bisher keine allgemeine Information der Bildungsdirektion an die Eltern und Schüler der Handelsakademien.

Rabl will vermitteln

Bürgermeister Rabl nahm die Petition entgegen. "Grundsätzlich fallen die Handelsakademien in die Zuständigkeit des Bundes und der Bildungsdirektion. Inhaltlich mische ich mich also nicht ein", sagt er. Er wünsche sich aber einen besseren Informationsfluss zu den Professoren und Schülern und stehe als Vermittler zur Verfügung. Eine Einladung zu einem Gespräch mit allen Beteiligten habe er am 28. April an Karin Lang, die Verantwortliche in der Bildungsdirektion, geschickt. "Diese ist bisher unbeantwortet geblieben, das finde ich bedauerlich", sagt Rabl.

Auch die Personalvertreter der HAK 2 stellten sich gestern in einer Mitteilung gegen die Pläne zur Zusammenlegung. Beide Schulen hätten ein eigenes Profil, das sie über Jahrzehnte entwickelt hätten. Durch die Zusammenlegung sei eine organisatorisch schwerfälligere, unpersönlichere Schule und damit einhergehend eine schlechtere pädagogische Betreuung zu befürchten. Aus Sicht der Personalvertreter sei nicht ausreichend geklärt, welche Vorteile die Zusammenlegung bringen könnte. Sie vermuten eine versteckte Sparmaßnahme.

Dass die beiden provisorischen Schulleiter, Gottfried Haider (HAK 1) und Friedrich Roitner (HAK 2), ab Ende August beide nicht mehr für ihr Amt zur Verfügung stehen, liegt laut den Personalvertretern ebenfalls an den Plänen – sie hätten entnervt hingeworfen.

Die Personalvertreter fordern deshalb von Bildungsdirektor Alfred Klampfer, die Zusammenlegungspläne zu stoppen. Außerdem fordern sie, dass die Posten der Schulleitung für beide Schulen zeitnah ausgeschrieben werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer