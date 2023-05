Pläne bestätigt: Welser HAK 1 und 2 werden zusammengelegt - Schüler planen Kundgebung

Am Schulstandort Wels stehen Umwälzungen bevor: Gestern bestätigte die Bildungsdirektion Oberösterreich auf OÖN-Anfrage, dass die HAK 1 und die HAK 2 in Wels mit jeweils rund 600 Schülerinnen und Schülern zu einer Schule zusammengelegt werden. Noch befinde sich das Projekt in der Planungsphase.