Farbenfroher Blumenlook für die Welser Fußgängerzonen

Rechtzeitig zur Messe "Blühendes Österreich", die am Freitag beginnt, blüht auch die Stadt Wels wieder auf. Die Stadtgärtnerinnen und -gärtner setzen insgesamt 75.000 Frühlingsblüher, darunter viele Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Primeln, Goldlack und Tulpen. Am Dienstag startete auch die Installation der Sommerdekoration in den Welser Fußgängerzonen. Die erstmals 2021 gezeigten Blumenkugeln feiern ein Comeback, ergänzt werden sie mit Blumengirlanden, die in verschiedenen Höhen montiert werden.

"Wir sind zu den Blumen zurückgekehrt, weil wir dafür die meisten positiven Rückmeldungen bekommen haben", sagte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) am Dienstag bei der Präsentation. Die Kunstblumen seien extrem gut bei den Welserinnen und Welsern sowie den Besucherinnen und Besuchern angekommen, weil sie Frühlingsgefühle vermitteln würden.

19.000 Kunstblumen

Die 140 verschiedenen Dekorationselemente und in Summe 19.000 Kunstblumen stammen vom Innsbrucker Unternehmen MK Illumination, das mit Dekorationen und festlichen Lichtinszenierungen Weltmarktführer ist. Die Frühlings- und Sommerdeko wird von der Stadt jedes Jahr gemietet und auf Drahtseilen über die Bäcker- und Schmidtgasse gespannt. Gekauft werden die Dekorationselemente von der eww Anlagentechnik, die diese auch in anderen Städten installiert und weitervermietet. "Wir legen aber Wert darauf, dass bei uns die Dekoration das erste Mal präsentiert wird", sagte Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair.

Die Idee kommt aus den südlichen Ländern, die Gassen in den Städten mit Dekoelementen wie Sonnenschirmen auch beschatten. Ziel sei es, in der Stadt Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, betonte Jungreithmair. Die Welser Innenstadt zierten bereits Libellen, Herzen, Vögel, Schirme und Luftballons. Beginn war im ersten Corona-Jahr 2020. "Als wir damit begonnen haben, war uns klar, dass das keine einmalige Sache werden wird, sondern dass wir uns auch auf Wunsch der Bevölkerung jedes Jahr etwas Neues einfallen lassen müssen", sagte Rabl.

Burggarten noch attraktiver

FP-Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger kündigte für den Burggarten einige Verbesserungen an. So wird der Spielplatz saniert und auf der südlichen Terrasse soll die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Die Statue von Kaiser Maximilian rückt vom Rand näher in den Mittelpunkt. "Im Pollheimerpark wird noch der Torbogen zur Freiung saniert und ein weiteres Glaskunstelement installiert", sagte Raggl-Mühlberger.

Im Pollheimerpark, am Stadtplatz und in der Fußgängerzone sind in der Karwoche für Kinder 30 goldene Ostereier versteckt. Sie enthalten Gutscheine, die in der Wels Info eingelöst werden können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger