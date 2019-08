"Es ist wichtig, an sich selbst zu glauben"

Drei Wochen Ferien bleiben den Schülern noch, bevor es zurück in die Schule geht. Für manche stehen Nachprüfungen an, so auch bei den Jugendlichen, die das Nachhilfeinstitut LernQuadrat in Wels besuchen.

Der Standortleiterin Alexandra Bauer liegt besonders am Herzen, die Kinder zu motivieren und ihnen eine positive Lernatmosphäre zu bieten. "Niemand schreibt gerne Fünfer", sagt Bauer. "Die Kinder bemühen sich, aber wenn sie mehrmals schlechte Noten bekommen, verlieren sie den Willen, es überhaupt zu versuchen." Bauer glaubt an den Erfolg ihrer Schützlinge. "Besonders in den höheren Klassen fehlt den Schülern meist nur die Sicherheit. Sie können durchaus etwas, sonst wären sie ja gar nicht so weit gekommen."

Viele Veränderungen im Jugendalter – sei es der erste Liebeskummer, Streit zu Hause oder die Selbstfindung – können dann bei manchen weitere Unsicherheit hervorrufen.

In den fünftägigen Intensivkursen werden die Schüler nun auf die bevorstehenden Nachprüfungen vorbereitet. Diana aus Wels, die in die Maturaklasse kommt, nimmt die Herausforderung gelassen. "Es ist sehr wichtig, an sich selbst zu glauben. Man muss dranbleiben beim Lernen", rät sie. "Auch wenn man in die Nachhilfe geht, muss man nachher selber am Ball bleiben und weiterlernen." Bei ihrem Problemfach Französisch habe es ihr im vergangenen Schuljahr an Begeisterung und Ausdauer gefehlt. Die Übungen hätten immer gut funktioniert, nur das Aufsatzschreiben hätte ihr Schwierigkeiten bereitet. Trotzdem ist sie zuversichtlich, die Prüfung zu schaffen. Ihr momentanes Motto lautet: "Üben. Sich einfach hinsetzen und üben, denn Verständnis für den Stoff kommt nicht vom Nichtstun. Das habe ich jetzt selbst gemerkt", fügt sie lächelnd hinzu.

Einen kühlen Kopf bewahren

Auch Elena, die Nachhilfe in Mathematik und Englisch nimmt, hatte nach einiger Zeit ein Motivationsproblem. Bei Mathematik würde sie oft viel zu kompliziert denken und in den aufwendigen Textangaben die wesentlichen Informationen nicht herausfiltern können. "Jetzt weiß ich, man muss einen kühlen Kopf bewahren und nicht gleich in Panik geraten. Wenn man ruhig bleibt und das Beispiel in Teile zerlegt, dann funktioniert es immer."

Ebenfalls Mathematiknachhilfe nimmt der fünfzehnjährige Avel. Er kritisiert die Aussage mancher, man müsse nur viel lernen, um in Mathematik durchzukommen. "Eigentlich muss man Mathe verstehen, anstatt es auswendig zu lernen", betont er.

Genau daran scheitere es bei ihm, doch das Arbeiten in einer Gruppe tue ihm gut. In der Gesellschaft von anderen Jugendlichen mit ähnlichen Problemen würde es ihm leichter fallen, Schwierigkeiten zuzugeben. "Auf jeden Fall sollte man sich Hilfe holen, wenn man etwas nicht versteht", rät er. "Das muss man sich einfach trauen. Gemeinsam wird es dann schnell besser."