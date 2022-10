Drittgrößter Steuerzahler

Das von Stephan und Rudolf Holzleitner sowie Roland Golger geführte Unternehmen schafft es damit auf Platz drei der größten Kommunalsteuerzahler von Wels.

Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit über 2000 Mitarbeiter: „Wir haben einen guten Zugang zum Ausland, wo wir es schaffen konnten, eine Vielzahl an Arbeitskräften zu rekrutieren“, sagt Rudolf Holzleitner. Mit der Eröffnung von Büros in Kroatien, Ungarn und der Slowakei reagiert die HOGO-Gruppe auf den Arbeitskräftemangel und wirbt Fachpersonal für die Zeitarbeit verstärkt im benachbarten Ausland an.

Die 2007 gegründete Leasingfirma wird am neuen Standort im Gewerbegebiet Wels-Wimpassing die Zentrale und fünf Tochterunternehmen konzentrieren.