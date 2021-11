Drei Drogenlenker bei Schwerpunktkontrollen aus dem Verkehr gezogen

In Gunskirchen wurde ein 36-jähriger Welser aufgrund überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, überdies wies er Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung auf. Ebenfalls einen positiven Alkotest gab ein Pkw-Lenker ab, welcher aufgrund einer offensichtlich manipulierten Auspuffanlage angehalten worden war. In Wels wurde eine 22-jährige Welserin mit Probeführerschein gestoppt, welche ebenfalls suchtgiftbeeinträchtigt war. Zuletzt wurde in Wels-Nord ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land angehalten, welcher sich mit einem über einem Jahr abgelaufenen Führerschein auswies. Auch er zeigte deutliche Hinweise auf eine Drogenbeeinträchtigung.