Büromöbelhersteller wird klimaneutral

Der Büromöbelhersteller Hali mit Sitz in Eferding will bis 2025 klimaneutral produzieren. Bereits jetzt wird der Wärmebedarf des Produktionsstandortes zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Jetzt hat Hali als einziges Unternehmen Oberösterreichs den "klimaaktiv-Pakt" des Bundesministeriums für Klimaschutz unterzeichnet. Gemeinsam mit zehn weiteren österreichischen Unternehmen will man ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Als nächster Schritt wird im nächsten Jahr mit der Umstellung des Fuhrparks auf Elektro-Mobilität begonnen, bereits umgesetzt wurden eine Photovoltaikanlage mit 5000 m² Fläche und die Umstellung auf LED-Beleuchtung.