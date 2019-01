"Biber richtet mehr Schäden als der Borkenkäfer an"

THALHEIM/STEINHAUS. Die rasant wachsenden Biberbestände werden zur Landplage. Die Welser Zeitung berichtete.

Die Schäden sind größer, als bisher angenommen. Jetzt meldeten sich weitere Geschädigte. Der Welser Unternehmer Günter Rübig besitzt im Aiterbachtal drei Fischteiche und einen Wald: "Probleme mit dem Biber habe ich erst seit kurzem. Er hat sich im Unterlauf des Baches eingenistet und wandert nach oben. So arg wie zuletzt war es noch nie." Auch andere Grundbesitzer seien geschädigt, sagt Rübig. In seinem Wald hat der gefräßige Vegetarier an die 40 Bäume angefressen: " Der Biber richtet mehr Schäden an als der Borkenkäfer. Den größten Aufwand hat die Energie AG, weil bei uns eine 30-KV-Leitung durchgeht. Den Baumschnitt muss ich wegschaffen.", ist Rübig verärgert.

Christoph Steinkogler, Kommandant der Thalheimer Feuerwehr Thalbach, bestätigt Rübigs Wahrnehmungen: "Der Biber beschäftigt uns erst seit zwei Jahren. Die Tiere vermehren sich schnell. Ein Problem entsteht dann, wenn Bäume nicht rechtzeitig beseitigt werden. Gott sei Dank war das bisher noch nicht der Fall." Verklausungen am Thalbach können zur Folge haben, dass die Löschwasserentnahmestelle für das Industriegebiet Osttangente unterbrochen wird: "Deshalb haben wir ständig einen Blick drauf."

Für den Thalheimer Bürgermeister Andreas Stockinger (ÖVP) stellt sich längst die Frage, was mehr zählt: "So weit darf die Tierliebe nicht gehen, dass man die vom Biber ausgehenden Gefahren ignoriert." Stockinger fordert deshalb vom Gesetzgeber eine strengere Handhabe: "Im Ernstfall sollte es auch erlaubt sein, Biber-Burgen zu beseitigen."

Allein in seinem Gemeindegebiet zählt Stockinger drei Behausungen. Die erste Biber-Kolonie wurde am Traunspitz bei der Thalbach-Mündung bekannt. Am Thalbach nahe der Osttangente und am Zufluss des Aiterbachs in die Traun sind vor kurzem weitere Burgen aufgetaucht.

