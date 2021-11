Auf Schutzweg von Pkw angefahren - Fußgängerin (66) verletzt

Als die 66-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Grieskirchen in Bad Schallerbach den Schutzweg auf der L 1231 queren wollte, wurde sie vom Pkw eines 47-Jährigen angefahren. Der Mann wollte von einem Parkplatz in die L1231 in Fahrtrichtung Wels einbiegen und dürfte die Frau übersehen haben.

Durch den Aufprall fiel die Frau zu Boden und musste mit Verletzungen ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert werden. Alkoholisiert war der 47-Jährige beim Unfall nicht, am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.