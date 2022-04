Aktionswochen in Hartkirchen gegen Plastikmüll

Am Dienstag, 26. April, starten die "Weniger! less-plastic-Wochen", die von vier Hartkirchnerinnen mit der Klimabündnisgemeinde organisiert werden. Ab 18.30 Uhr werden mit den Donaustrickerinnen im Pfarrsaal Abwaschtücher und Kosmetikpads gefertigt. Am 29. April werden bei "Foodsharing trifft Gesunde Gemeinde" gerettete Lebensmittel ab 14.30 Uhr in der Schulküche zu schmackhaften Gerichten verarbeitet. Nach zweijähriger Pause findet auch wieder der Kleidertausch sowie ein Spielzeugflohmarkt statt, und zwar am Samstag, 30. April, von 14 bis 18 Uhr in der Musikschule Hartkirchen. Beim Kleidertausch kann man bis zu zehn Stücke bringen und mit zehn neuen Lieblingsstücken nach Hause gehen.

Naturkosmetik gefertigt wird am 3. Mai um 18.30 Uhr im Kräuterhof Riederer. Martina Eigner hält am 5. Mai um 19 Uhr beim Heurigen Aichinger in Hilkering ihren Vortrag "Muss alles Plastik sein?". Am 6. Mai steht ab 15 Uhr ein Upcycling-Picknick auf der Badewiese in Pfaffing auf dem Programm. Zum Abschluss findet am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 12 Uhr im Pfarrgarten ein Pflanzentauschmarkt statt.

Weitere Infos und Anmeldung: weltverbessern@gmx.at oder unter Tel. 0664-5615833