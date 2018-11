Wenn am Stadtball das Licht ausgeht, rollen vor dem Theater die Bagger an

WELS. Das Hotel Greif wird am 2. Februar mit einer rauschende Abrissparty verabschiedet.

Initiatoren des Stadtballs: 3. R. (v. l.): Christa Raggl-Mühlberger, Peter Jungreithmair, Andreas Rabl, Franz Hummer; 2. R.: Geri Leingartner, Dietmar Huber, Horst König, Alexandra Platzer; 1. R.: Christoph Hippmann, Jennifer Brandstätter Bild: fam

Feiern ohne Rücksicht auf Verluste: Das heimliche Motto des elften und vorläufig letzten Stadtballs wird mit Sicherheit nicht nur den Kartenverkauf anheizen. Gestern präsentierten die Verantwortlichen das Programm für den Ballabend am 2. Februar.

Die Absicht des Ballkomitees: Noch vor dem Umbau des Stadttheaters soll eines der rauschendsten Feste aller Zeiten über die Bühne gehen. Kurz darauf werden die Abrissbagger anrollen und das Foyer mit den alten Sälen und Kellerräumen, in denen die Serviceclubs ihre Bars betreiben, dem Erdboden gleichmachen. Darum verwandelt sich der Stadtball in eine Abrissparty.

Die ausgelassene Stimmung soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die neun vertretenen Serviceclubs an diesem Abend wie immer in den Dienst der guten Sache stellen. Der Reinerlös geht an Hilfsprojekte, an Personen, die finanziell in Not geraten sind, oder an Therapien für kranke Kinder. Oberösterreichs größter Charity-Ball zählte seit seiner Premiere 2008 14.000 Ballgäste und hat mehr als 132.000 Euro für soziale Projekte ausgeschüttet.

Während bei der zehnten Auflage des Stadtballs mit Lou Bega ein internationaler Star auf der Bühne stand, fehlt dieses Mal der Starfaktor: „Das ist auch eine Geldfrage. Beim Jubiläumsball lagen wir über unserem Budget. Diesmal wollen wir mehr für soziale Projekte erwirtschaften“, sagt Wels-Marketing-Chef Peter Jungreithmair.

Moderiert wird der Ball von Michaela Hoffmann und Sophie Hochhauser. Die Eröffnung wird wieder im Stil des Opernballs vor sich gehen. Über 50 Debütantenpaare werden den Einzug vornehmen. Die musikalische Eröffnung mit Fanfarenklängen gestalten18 Profimusiker aus den Reihen des Brucknerorchesters und der oberösterreichischen Landesmusikschulen. Als Tanzband wurde das Orchester Fredy Bauer engagiert. Im Sponsorenzelt von Mercedes spielen Hans Peter Gratz & Band. Um Mitternacht tritt Louie Austen auf die Bühne. Der 70-jährige Swing-Sänger und Entertainer startete mit Housemusic und Elektro-Swing höchst erfolgreich eine zweite Karriere.

Nach zweijähriger Pause soll der 12. Stadtball 2021 über die Bühne gehen. Die historischen Greif-Räume sind dann Geschichte. „Das Balllkonzept wird den neuen Gegebenheiten angepasst“, verspricht Jungreithmair. (fam)

Ballkarten gibt es ab 8. Jänner ab 9 Uhr bei der Wels-Info. Die Preise wurden nicht erhöht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema