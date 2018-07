Während Burschen schliefen: Wasser aus defektem Ventil löschte Brand

GUNSKIRCHEN. Einem Zufall ist es zu verdanken, dass sich ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) nicht weiter ausbreiten konnte.

Ein gemütlicher Abend hat für zwei junge Männer in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) fast in einer Katastrophe geendet. Der 19-Jährige und sein 17-jähriger Freund aus Linz waren am Sonntagabend alleine im Elternhaus des älteren Burschen, während dessen Eltern urlaubten.

Im Freien rauchten sie im Laufe des Abends einige Zigaretten. Die Stummel warfen die Jugendlichen in ein mit Wasser gefülltes Glas, das sie später in einen Abfalleimer in der Küche entleerten.

Gegen Mitternacht wurden die Burschen durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen und mussten feststellten, dass Küche und Wohnzimmer sowohl stark verraucht waren, als auch unter Wasser standen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gunskirchen rückten an und stellten fest, dass ein Feuer ausgebrochen war, das aber in der Zwischenzeit bereits von Wasser, das aus einem defekten Eckventil unter der Spüle ausgetreten war, gelöscht worden war. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera und der Entlüftung der Wohnung konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Die Burschen erlitten zwar einen Schock, blieben aber unverletzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, dürfte laut Polizei aber beträchtlich sein.

