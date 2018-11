Krankenkasse bewilligt für Wels zwei Primärversorgungszentren

WELS/WELS-LAND. Mit einer guten Nachricht überraschte gestern die Gebietskrankenkasse die Stadt Wels. Im GKK-Masterplan sind zwei Primärversorgungszentren auf Welser Stadtgebiet vorgesehen.

Der Frauenanteil in der Medizin steigt. Primärversorgungszenten bieten Mitarbeiterinnen mehr Flexibilität. (Wodicka) Bild: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Ein weiteres Ärztezentrum soll in Wels-Land errichtet werden. In Marchtrenk gibt es ein solches bereits.

Angesichts des Welser Ärztemangels reagierte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) erleichtert: "Wir sind mit unserem Ersuchen durchgedrungen. Die Stadt wird beim Aufbau mithelfen."

GKK-Chefs kamen nach Wels

OÖGKK-Obmann Albert Maringer und Direktor Franz Kiesl kamen gestern nach Wels, um Rabl und Gesundheitsreferentin Silvia Huber (SP) in ihre Pläne einzuweihen. Der Masterplan der Krankenkasse wird heute fixiert.

Am 30. Jänner findet dazu ein Informationsabend statt. In der VHS Pernau werden Vertreter der Stadt, der GKK und der Ärztekammer erwartet. Bei diesem Treffen soll um Interessenten aus der Ärzteschaft geworben werden.

Das erste Ärztezentrum des Landes in Enns wurde von Wolfgang Gruber aufgebaut. Der Vertriebsexperte für medizinische Software hat mit Unterstützung der GKK auch Hilfestellung in Marchtrenk geleistet, wo der Sportarzt Ronald Ecker seit dem Frühjahr 2018 ein Primärversorgungszentrum betreibt. Demnach könnte Gruber auch in Wels eine gewichtige Rolle spielen.

Über mögliche Standorte wollten gestern weder Rabl noch Huber spekulieren. Bereits verworfen wurde die Idee, im neuen Amtsgebäude Greif ein Primärversorgungszentrum mitzuplanen: "Das dritte Stockwerk wird zwar gebaut werden. Dort soll aber die Fachhochschule einziehen", stellt Rabl klar.

Zwei Hausarztstellen unbesetzt

In Wels sind aktuell zwei Hausarztstellen unbesetzt (Dr. Haberbusch, Dr. Strobel). In der Neustadt sei die Versorgungslücke derzeit am größten, betont die Gesundheitsreferentin. "Die große Herausforderung wird sein, die geeigneten Ärzte zu gewinnen", sagt Huber. Gerade für weibliche Mediziner ergeben sich in Primärversorgungszentren große Freiheiten. Teilzeitmodelle sind dort an der Tagesordnung. Die Medizin mit einem höher werdenden Frauenanteil verlangt nach Arbeitszeitflexibilität.

