Heimische Künstlerinnen in der Welser Stadtgalerie

WELS. Zwei Absolventinnen der Linzer Kunst-Universität präsentieren ab heute in der Stadtgalerie (MedienKulturHaus, Pollheimerstraße 17) eine spannende Ausstellung, die Sie nicht versäumen sollten.

Was verbindet die Performance-Künstlerin Esther Strauß aus Tirol und die Ottensheimer Malerin Inga Hehn, die gemeinsam in Linz bei Ursula Hübner Malerei studiert haben? "Beide haben ihre künstlerischen Ideen, sie wissen allerdings vorher nicht, wo sie enden", sagt Galerieleiter Günter Mayer.

Strauß, die einen Lehrauftrag an der Linzer Kunst-Uni hat, macht Aktionen meist mit persönlichem Bezug. Das passiert mit oder ohne Publikum. Sie reflektiert dann das Ereignis in einem Text oder einem Foto. Dann obliegt es dem Betrachter, sich mit den Botschaften auseinanderzusetzen. Hehn stellt zarte Grafiken her, weil sie eine besondere Tusche-Technik anwendet: Sie bearbeitet Flächen mit einem speziellen Gel, auf dem Tusche zerrinnt, bringt dann aber mit einer Feder das schwarze Element in ungewöhnliche Formen.

Die Ausstellung wird heute, 19 Uhr, eröffnet.

