17-Jähriger in Wels mit Messer attackiert und verletzt

Der Teenager war laut Zeugen am Kaiser-Josef-Platz in der Welser Innenstadt mit einer Freundin Streit in geraten. Plötzlich sei er von zwei unbekannten Jugendlichen attackierten worden. Einer habe dem Burschen einen Kopfstoß versetzt, bevor der andere von hinten mit einem Messer zustach. Die Verdächtigen, ein 17-jähriger und ein 15-jähriger Syrer, wurden wenig später festgenommen. Das Opfer kam in das Klinikum Wels, so die Polizei.

