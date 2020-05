Wels ist coronafrei: Stadt meldet null Infektionen

Sie ist damit die erste unter den 15 Bezirken und drei Statutarstädten des Bundeslandes, die diesen Befund verkünden konnte. Auch insgesamt waren die Daten zuletzt erfreulich, die Zahl der Todesfälle (56) blieb seit Donnerstag unverändert.

In der offiziellen Statistik war das Welser Ergebnis am Nachmittag noch nicht vermerkt. Laut Stadt lag das daran, dass es noch einen - mittlerweile zweimal negativ auf Covid-19 getesteten - Patienten gebe, der zwar die Corona-Infektion überstanden hat, aber noch wegen einer anderen Erkrankung im Spital behandelt werde.

Steyr-Land mit meisten Fällen

Oberösterreich meldete am Montagnachmittag insgesamt 2.258 Infektionen seit Beginn der Pandemie - das ist um eine mehr als Sonntagabend - und 92 aktiv Erkrankte - drei weniger als Sonntagabend.

Ein großer Teil der verbleibenden Infektionen im Bundesland stand in Zusammenhang mit Alters- und Pflegeheimen: In 30 Einrichtungen waren insgesamt 37 Mitarbeiter und 26 Bewohner betroffen. Am Montag meldete das Land, dass eine Bewohnerin im Linzer Altenheim Sonnenhof positiv getestet wurde.

Die Zahl der Spitalpatienten war weiter rückläufig. 32 Personen lagen auf Normal- und acht auf Intensivstationen. 601 Oberösterreich waren in Quarantäne. Der mit Abstand am stärksten betroffene Bezirk war mit 16 Erkrankten bzw. 0,26 Promille seiner Gesamtbevölkerung Steyr-Land. Laut Krisenstab seien aber im Bezirk keine Auffälligkeiten feststellbar, die das erklären würden.

Mit 1.705 aktiv am Coronavirus erkrankten Personen geht die positive Entwicklung in Österreich auch am Montag (Stand: 9.30 Uhr) weiter: Am vergangenen Wochenbeginn waren es noch 2.363 Menschen, die an Covid-19 gelitten haben. Laut den Zahlen aus dem Innenministerium waren am heutigen Montag 420 der Erkrankten hospitalisiert, 111 davon mussten auf einer Intensivstation behandelt werden.

Die Anzahl jener, die nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 wieder gesundet sind, hat sich im 24-Stundenvergleich um 88 Personen auf 13.316 erhöht. Die meisten davon wurden aus Wien gemeldet, wo es aber auch die meisten Meldungen auf neue positive Nachweise in Österreich gab. Von den 24 neuen bestätigten Infektionen waren elf in der Bundeshauptstadt registriert worden. In den vergangenen Tagen waren es vor allem Fälle in einem Asylwerber-Quartier im Bezirk Erdberg, die für diese negative Bilanz gesorgt haben.

In ganz Österreich ist die Gesamtzahl der durch Labortests bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus seit gestern 8.00 Uhr aber trotzdem nur um 0,2 Prozent auf 15.538 gestiegen. Gar keine neuen Fälle gab es im Burgenland, in Kärnten und in Salzburg. Österreichweit waren es am Montag 600 Personen, die mit einer Erkrankung an Covid-19 verstorben sind.

