Was den Hilfskräften eine Hilfe wäre

Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, was freiwilliges Engagement an Hilfe und Zusammenhalt zustande bringen kann. Doch der unermüdliche Einsatz wird immer kräftezehrender. Weil den Hilfsorganisationen immer neue Aufgaben zugedacht werden. Weil rasche Hilfe von vielen als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird - und die Anerkennung fehlt. Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, die Freiwillige Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, der Zivilschutzverband und die OÖNachrichten haben daher das Freiwilligen-Manifest ins Leben gerufen.

Mit ihrer Stimme auf nachrichten.at/manifest oder Ihrer Unterschriften auf untenstehendem Kupon unterstützen Sie die Anliegen der Freiwilligen-Organisationen. Wir bitten um Ihre Hilfe.