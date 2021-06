Unwetterserie geht weiter: "So etwas habe ich noch nie gesehen"

Bereits zum dritten Mal in Folge haben sich am Donnerstag in weiten Teilen Oberösterreichs heftige Unwetter entladen. Sturmböen, sinnflutartige Regenfälle und teilweise tennisballgroße Hagelkörner richteten auch heute wieder enormen Schaden an. Gegen 17 Uhr entluden sich die ersten Gewitter zunächst über dem Zentralraum. Im Süden der Stadt Linz zerstörten große Hagelkörner Windschutzscheiben und Teile von Dächern, in der Innenstadt wurden Tiefgaragen überflutet.

Videoaufnahmen aus Kirchschlag bei Linz:

Dieses Facebook-Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dann zog der Hagelsturm weiter: "So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Bei den Autos vor mir waren alle Scheiben kaputt. Der totale Wahnsinn", sagt ein Mühlviertler, der wegen des Gewitters auf der Heimfahrt anhalten und sich in Sicherheit bringen musste.

Die Front schwächte sich auch im Bezirk Urfahr-Umgebung nicht ab: Die Feuerwehren mussten in Gramastetten, Walding, Eidenberg und Hellmonsödt zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Aktuell stehen in Oberösterreich mehr als 70 Feuerwehren im Einsatz.