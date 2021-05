Unfall mit sieben Verletzten: Ersthelferin von Auto erfasst

Großeinsatz für Rettung, Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend im Innviertel: Auf der B137 war es auf Höhe der Ortschaft Teuflau zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben Verletzten gekommen. Besonders tragisch: Eine 37-jährige Innviertlerin, die aus ihrem Auto ausgestiegen war, um Erste Hilfe zu leisten, wurde von einem Pkw erfasst und verletzt.

Auffahrunfall auf regennasser Fahrbahn

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, passierte der Unfall gegen 21:05 Uhr: Ein 25-Jähriger, der an der Kreuzung mit der Pramauer Gemeindestraße nach links abbiegen wollte, hatte seinen Wagen auf der regennassen Fahrbahn angehalten, um den Gegenverkehr abzuwarten. Eine nachkommende 17-Jährige, die gemeinsam mit zwei Innviertlern im Alter von 18 und 20 Jahren im Auto unterwegs war, dürfte das zu spät bemerkt haben.

Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte gegen das Heck ihres Vordermannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 25-Jährigen über eine steil abfallende Straßenböschung geschleudert. Das Auto der 17-Jährigen kam auf der rechten Fahrspur zum Stillstand.

Großeinsatz in der Ortschaft Teuflau Bild: FF Pimpfing

Ein nachkommendes Ehepaar hielt an der Unfallstelle an. Als die 37-jährige Frau ausstieg, um Erste Hilfe zu leisten, kam es zum nächsten Unglück: Ein 78-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Ried krachte gegen das stehende Auto der 17-Jährigen. Dadurch wurde der Pkw der 17-Jährigen um die eigene Achse gedreht. Die 37-jährige Ersthelferin wurde von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Der Pkw des 78-Jährigen kam rechts unterhalb der steilen Böschung in einem Graben zum Stillstand.

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen bis in die späten Nachtstunden im Einsatz. Bild: FF Pimpfing

Stundenlanger Einsatz für Feuerwehren

Insgesamt wurden sieben Personen schwer bzw. unbestimmten Grades verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren mussten die Unfallfahrzeuge im Graben stabilisieren und die Verletzten mittels Trage bergen, bevor sie in die Krankenhäuser Wels, Ried und Passau gebracht werden konnten.

Zwei Autos mussten mittels Kran aus dem Graben geborgen werden. Bild: Feuerwehr Pimpfing

Die B137 war bis 23 Uhr totalgesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehren Andorf, Pimpfing und Schärding standen bis in die späten Nachtstunden im Einsatz. Es galt, die beiden Unfallautos mittels Kran aus dem Graben zu heben und ausgetretene Betriebsflüssigkeiten in dem mit Regenwasser gefüllten Graben zu binden.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Teuflau