Zuckerworte für die "freie Trauung"

MICHELDORF. Kristina Hörtenhuber-Wendner wurde zur besten Hochzeitsrednerin Österreichs gekürt

Kristina Hörtenhuber-Wendner mit der Siegestrophäe des Austrian Wedding Award: "Zuckerworte", die die Liebe stärken sollen. Bild: Trotz Peter

Keine Kirchenglocken läuten, nur die Kühe auf der Weide bimmeln mit ihren Schellen um die Hälser. Bei diesem Almfrieden hat auch bereits ein Brautpaar zueinander "Ja" gesagt, nachdem es von Kristina Hörtenhuber-Wendner feierlich nach der Bereitschaft gefragt wurde, Liebe ein ganzes Leben lang einem anderen Menschen "zu schenken".

Am 1. Mai 2012 hielt Hörtenhuber-Wendner ihre erste Trauzeremonie für Paare, die mit der kirchlichen Liturgie wenig anfangen können, auch gar nicht religiös sind, und trotzdem ein herzlicheres Eheversprechen als das Rechtskraft stiftende "Ja-Wort" auf dem Standesamt wünschen. Die Bekannten erzählten der ehemaligen Radiomoderatorin vom Sender "Arabella" ihre Liebesgeschichte, auf dass Hörtenhuber-Wendner um ihr Treuegelöbnis die richtigen Worte findet.

Die erste Verehelichung, die sie leitete, berührte die Hochzeitsgesellschaft und für die Micheldorferin war es wie ein Berufungserlebnis. 50 "freie Trauungen" hat sie bisher abgehalten, das Honorar dafür bessert das Einkommen als Moderatorin auf. Wenn sie in der Hochzeitsbranche als Dienstleisterin auf eine Marktnische gestoßen sein soll, sieht sich Hörtenhuber-Wendner aber nicht nur als Geschäftsfrau: "Ich bringe mich persönlich ein und meinen festen Glauben an die Liebe, die der Motor des Lebens sein soll."

Die Jury des "Austrian Wedding Award", den die Hochzeitsbranche heuer das vierte Mal auslobte, reihte die glücklich verheiratete Mutter einer zweijährigen Tochter in die Kategorie der "Hochzeitsreden" bei den Dienstleistern ein. Die Bewerbung für den Contest ist nicht vom Himmel gefallen, sondern jeder Teilnehmer, auch Hörtenhuber-Wendner zahlte 97 Euro Nenngebühr voraus. Das Feedback einer großteils mit Kapazundern der Hochzeitsbranche besetzten Jury, die sich mit den besten Torten, schönsten Fotografien, elegantesten Kleidern, kreativsten Festmahlköchen und groovigsten Tanzbands zu befassen hatte, war Hörtenhuber-Wendner wichtig. "Die persönlichen Rückmeldungen haben mich ja immer bestätigt, mit dieser Art der Trauungszeremonie weiterzumachen, die Paare suchen, die keine kirchliche Bindung haben und denen das Standesamt alleine auch nicht genügt."

Die Jury war jedenfalls beeindruckt. Die Punkterichter, deren Gremium auch der Herausgeber und Journalist Helmut Brandstetter angehörte, reihten die Oberösterreicherin an die Spitze der Rangwertung der "Hochzeitsredner". Hörtenhuber-Wendner verwies mit ihrem Unternehmen "Zuckerworte" den Gmundner Alexander Dopplinger, der als studierter Theologe über die Agentur "rent-a-pastor.com" ebenfalls "freie Trauungen" auch für Kirchenferne und Konfessionslose hält.

Hörtenhuber-Wendner richtet ihre "freie Trauung" nach dem aus, was ihr die Brautpaare zuvor aus deren Leben erzählten, wie sich die Beziehung anbahnte, wie sich die Gemeinsamkeit entfaltete: "Wenn ich mich für den Preis bedanke", sagt sie, "dann besonders bei den Männern und Frauen, die mich an einem Schlüsselereignis in ihrem Leben teilhaben haben lassen." Sie sei nur die Stimme, die die Brautleute bestärke, dass "die Liebe immer einen Weg findet."

Der „Austrian Wedding Award“ (AWA) ist eine Auszeichnung, die an die herausragendsten Talente und kreativsten Köpfe der österreichischen Hochzeitsbranche verliehen wird und 2019 bereits zum vierten Mal stattfindet. Laut Veranstalter soll der Preis junge Talente fördern, erfahrene Unternehmen motivieren und gleichzeitig den Brautpaaren von morgen einen Überblick über die besten Dienstleister des Landes bieten. Bewertet wurden Einreichungen aus der Hochzeitssaison 2018.

