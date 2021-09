Wohnhausbrand in Sierning

Gegen 19:30 Uhr wurden die FF Sierning, Sierning-Neuzug, Hilbern, Pichlern sowie die Polizei zu einem Wohnhausbrand in Neuzeug alamiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Die Hausbesitzer befanden sich unverletzt außerhalb des Objekts. Der Brand konnte aufgrund des raschen Einsatzes der Feuerwehr in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden, jedoch ist das Wohnhaus nun unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400.000 Euro.