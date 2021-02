Weltweiter Nachhaltigkeitswettbewerb bei Umdasch

"Wer hat die beste Idee zum Thema Klimaschutz?" Diese Frage stellte die Amstettner Umdasch-Gruppe im Vorjahr allen rund 8500 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten und startete damit einen Nachhaltigkeitswettbewerb. Einreichungen kamen unter anderem aus Mexiko, Kanada, Australien, Malaysia und Saudi-Arabien.

Am Ende überzeugte die Jury die Idee der drei Amstettner Pavel Kasal, Johannes Kirchhofer und Georg Stolz, eine neue Technologie zur Reduzierung von Zementverbrauch zu entwickeln. "Die Idee hatten wir schon länger. Der Preis hat uns die Möglichkeit geboten, sie ins Rampenlicht zu rücken. Der nächste Schritt ist nun die Entwicklung einer baustellentauglichen Schalungslösung, mit der wir danach in einen Feldtest gehen möchten", ist sich das Siegertrio einig. Umdasch will den Nachhaltigkeitspreis nun jährlich ausschreiben.

Darüber hinaus soll im Sommer eine neue Photovoltaikanlage am Firmengelände in Betrieb gehen, die den jährlichen Energieverbrauch von 200 Einfamilienhaushalten produziert.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at