„Was erlauben Sie sich nur, Fräul’n Beck?“

STEYR. Gelegenheit macht Diebe, Gelegenheit macht Liebe: Beides trifft auf jene abenteuerliche Geschichte zu, die das Ensemble der Kärntner Musiktheater-Initiative „Kultur.Theater.Musik“ einstudiert hat. „Die alte Jungfer und der Dieb“, so der Titel der Menotti-Oper, wird am Samstag, 4. Mai, in Steyr aufgeführt.

Rund um das gesellschaftlich entgleisende Fräul’n Beck (gesungen von Armin Gramer, Zweiter von rechts) geht es turbulent zu. Bild: Großbichler

Das Werk erzählt von einer ebenso honorigen wie angesehenen Frau, die der Liebe wegen auf die schiefe Bahn gerät. Fräul’n Beck verschaut sich nämlich ausgerechnet in jenen Mann, der eines Tages an ihrer Tür läutet – und von dem die allzeit neugierige Frau Nachbarin zu erzählen weiß, dass es sich um einen geflohenen Sträfling handelt. Als dann sogar Geld aus den Kassen jener Wohltätigkeitsvereine verschwindet, denen Beck vorsteht, und sich auch Becks Hausgehilfin Laetitia in den Kriminellen verliebt, wird es so richtig turbulent.

Die Vorstellung findet im Alten Theater statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Besonderheit an der Kärntner Version der Kammeroper: Die Rolle des Fräul’n Beck wird von einem Mann, nämlich vom Klagenfurter Countertenor Armin Gramer, gesungen.

Regie führte Ulla Pilz. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Nana Masutani.

Karten für den außergewöhnlichen Opernabend gibt es unter anderem im Stadtservice Steyr, Tel. 07252 575-800.

Samstag, 4. Mai

