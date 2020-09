Waidhofnerinnen trugen Dirndl am Trachtensonntag

In Waidhofen hatte Renate Wachauer die Qual der Wahl, weil sich in ihrer Garderobe gleich 20 Dirndlkleider befinden. Für den heurigen "Dirndl-gwandsonntag", den Trachten- und Brauchtumsvereine landesweit abhielten, zog Wachauer das rote Kleid an, das ihr besonders gefällt. Treffpunkt der Trachtenträger war das alte Wetterhäuschen aus dem Jahr 1899, das noch immer genau Luftfeuchtigkeit und Luftdruck misst. Die Dirndl versammelten sich nach einem Umzug dann im Rothschildgarten, wo bei einem Fest, wegen Corona, distanzierter als sonst gefeiert wurde. "Waidhofen präsentierte sich an diesem Tag als eine moderne Stadt, die stolz auf ihre Tradition und Gebräuche ist", meinte einer der vielen Zuschauer.

